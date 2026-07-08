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G2 Esports выбила T1 с MSI 2026 по LoL — худший результат корейцев в истории

G2 Esports выбила T1 с MSI 2026 по LoL — худший результат корейцев в истории
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G2 Esports обыграла T1 со счётом 3:1 в четвертьфинале нижней сетки Mid-Season Invitational 2026 по League of Legends. Для корейского коллектива это худший результат на международном турнире в истории организации — впервые T1 не попала в топ-4.

G2 доминировала на стадии драфта в первых двух играх, одержав победы 26:21 и 18:8. T1 сократила отставание на третьей карте (27:18), но в решающей четвёртой игре европейцы оформили камбэк и закрыли серию со счётом 34:27. Лучшим игроком матча стал топлейнер Серген BrokenBlade Челик с KDA 7.9/4.4/6.3.

MSI 2026 проходит с 28 июня по 12 июля в Тэджоне. 11 команд разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн.

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