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Трейлер фильма «Минотавр» Андрея Звягинцева — выход 20 ноября

Трейлер фильма «Минотавр» Андрея Звягинцева — выход 20 ноября
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Кинокомпания Les Films du Losange представила трейлер фильма «Минотавр». Новая картина российского режиссёра Андрея Звягинцева выйдет в мировом прокате 20 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Les Films du Losange. Права на видео принадлежат Les Films du Losange.

Лента рассказывает о директоре крупной компании Глебе, который готовится сократить часть сотрудников осенью 2022 года в России. Ситуацию усугубляет то, что именно в этот момент он узнаёт об измене жены. Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Мазуров и Ирис Лебедева.

«Минотавр» стал первой картиной постановщика Андрея Звягинцева, выпущенной с 2017 года — тогда вышла драма «Нелюбовь», получившая номинацию на премию «Оскар». Новая картина режиссёра получила Гран-при на 79-м Каннском кинофестивале.

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