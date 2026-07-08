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«Это было очень смешно»: Дуэйн Джонсон — о мемах с его париком из ремейка «Моаны»

«Это было очень смешно»: Дуэйн Джонсон — о мемах с его париком из ремейка «Моаны»
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Издание Variety взяло интервью у знаменитого актёра Дуэйна Джонсона («Крушитель»). Он прокомментировал мемы с его париком из предстоящего ремейка мультфильма «Моана».

По словам артиста, он очень смеялся после реакции людей, когда появились первые кадры с ним в парике. Джонсон отметил, что ему потребовалось перепробовать 12 искусственных причёсок, чтобы максимально качественно передать персонажа.

Я так сильно смеялся, когда люди впервые увидели меня в парике. Они сделали из меня мем. Это было очень смешно, но я подумал: «Ладно, ничего страшного, просто посмотрите фильм». Я перепробовал 12 париков. Волосы Мауи — одна из его способностей, поэтому, понимаете, нам нужно было подобрать подходящий парик.

Ремейк «Моаны» выйдет в мировом прокате 10 июля. Картина расскажет о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям. Дуэйн Джонсон воплотил на экране Мауи, которого он озвучивал в оригинальных мультфильмах.

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