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«Женщины плакали после сеанса»: Роман Курцын — о фильме «Малыш-каратист»

«Женщины плакали после сеанса»: Роман Курцын — о фильме «Малыш-каратист»
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Актёр Роман Курцын рассказал, как прошла премьера фильма «Малыш-каратист», где он сыграл одну из главных ролей. Своими впечатлениями от эмоций зрителей он поделился в разговоре с «Чемпионатом».

Большое интервью с Романом Курцыным
«Самое смешное, что очковой в этой истории была не кобра». Курцын — о рисках и травмах
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«Самое смешное, что очковой в этой истории была не кобра». Курцын — о рисках и травмах

Артист отметил, что картина получилась не просто лентой про боевые икусства. Курцын считает, что фильм рассказывает драматическую историю, из-за которой большое количество женщин плакало после сеанса.

Мы сняли фильм не только про боевые искусства. Конечно, там много экшена, и на нём большой акцент. Но ещё это глубокая драматическая история с правильными посылами. Могу сказать, что огромное количество женщин плакало. Не только потому, что я там красавчик. Они были впечатлены историей детей. Я думаю, что это будет очень популярное кино среди женщин.

«Малыш-каратист» вышел в российском прокате 25 июня. Лента рассказывает о 12-летнем Саше, который уезжает из Москвы жить к тёте в Пятигорск. Школьная жизнь даётся ему тяжело: постоянная травля, издевательства и конфликт с местным лидером Маратом. В один момент герой узнаёт, что его родители пропали во время наводнения в Африке. Чтобы преодолеть отчаяние, Саша идёт в секцию карате, где его начинает обучать строгий сенсей Дмитрий.

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