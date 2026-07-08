Звезда «Назад в будущее» Майкл Дж. Фокс получил первую номинацию на «Эмми» за «Терапию»

8 июля состоялось объявление номинантов на предстоящую телевизионную премию «Эмми»-2026. В списке также оказался звезда трилогии «Назад в будущее» Майкл Дж. Фокс.

Артист получил номинацию в категории «Лучший приглашённый актёр в комедийном сериале» за роль в третьем сезоне «Терапии». Для легендарного актёра номинация на «Эмми» стала первой в карьере.

Майкл Дж. Фокс заявил о том, что ему диагностировали болезнь Паркинсона в 1998 году. С тех пор артист всё меньше появлялся на экранах, играя исключительно небольшие роли. В третьем сезоне «Терапии» он знакомится с персонажем Харрисона Форда, который также страдает от болезни Паркинсона.