100-летний ведущий Дэвид Аттенборо — самый пожилой номинант премии «Эмми»

Сценарист, режиссёр и телеведущий Дэвид Аттенборо, которому в мае исполнилось 100 лет, получил сразу две номинации на премию «Эмми»-2026. Он стал первым человеком в истории премии, который получил признание в таком возрасте.

Так, Аттенборо получил номинации за озвучку документальных картин Netflix A Gorilla Story: Told by David Attenborough и «Дэвид Аттенборо: Океан». Обе ленты посвящены изучению природы, а сам мужчина выступает в проектах рассказчиком.

Дэвид Аттенборо уже трижды побеждал на премии «Эмми». Каждую награду он получал в категории «Лучший диктор». Он был удостоен премии за проекты «Голубая планета 2» (2018 года), «Наша планета» (2019) и «Семь миров, одна планета» (2020).