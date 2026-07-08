«Самый кровавый фильм 2026 года»: критики высоко оценили хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло»

10 июля состоится мировая премьера фильма ужасов «Зловещие мертвецы: Пекло» — нового хоррора по вселенной знаменитой франшизы. Многие критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 80% свежести.

Обозреватели хвалят картину за большое количество жестоких и динамичных сцен, которые пугают своим креативом. Некоторые даже называют фильм самым кровавым хоррором 2026 года. При этом, ленте действительно удаётся через насилие поднять интересные семейные темы. Ругают проект за то, что его создатели окончательно упустили весёлый дух оригинальной трилогии «Зловещих мертвецов», сделав фильм слишком уж серьёзным.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло»:

Самый кровавый фильм 2026 года на данный момент. «Зловещие мертвецы: Пекло» подарит вам невероятные впечатления.

Насилие, хотя и не прекращается, остаётся агрессивным, в стиле прошлых «Зловещих мертвецов». Подавленные семейные конфликты и гнев здесь выплескиваются в виде скрежета зубов, избиений, выкалывания, отсечения, насаживания на кол и расчленения.

Несмотря на весь тот ужас, горе, боль и чувство вины, которые так и просачиваются на экран, в «Зловещих мертвецах: Пекло» нет ничего, кроме постоянно нарастающего чувства отвращения. И всё же это одно из главных особенностей франшизы.

Даже не самый лучший фильм из серии «Зловещие мертвецы» достаточно занимателен, особенно сам по себе. Но как продолжение пятизвездочного хоррор-боевика, этот фильм несколько разочаровывает.

Это необычный, самостоятельный фильм, в котором есть моменты юмора и эффектные операторские приёмы. Но он слишком серьёзно заходит за рамки дозволенного и теряет дух «Зловещих мертвецов» и их безудержный хаос.

«Зловещие мертвецы: Пекло» расскажут историю Элис, которая после смерти мужа приезжает к его семье в уединённый загородный дом. Но поминки омрачает древнее зло, выбравшее родственников своей новой целью. И когда семейные демоны начинают лезть наружу, Элис понимает: некоторые клятвы, данные при жизни, сохраняют силу и на том свете. Фильм также официально выйдет в российском прокате 16 июля.