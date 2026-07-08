Mzinho из The MongolZ может присоединиться к s1mple в BC.Game — СМИ

BC.Game продолжает формировать состав вокруг Александра s1mple Костылева и Дениса electroNic Шарипова. Главным кандидатом на пятую позицию в команде является 19-летний рифлер The MongolZ Аюш mzinho Батболд, сообщило издание HLTV.
Трансфер воссоединит mzinho с Азбаяром Senzu Мунхболдом, который ранее выступал за BC.Game на правах аренды из The MongolZ. В октябре 2025 года, когда The MongolZ отправила Senzu на скамейку, mzinho называл его «другом на всю жизнь» и вспоминал, как в 12-13 лет они мечтали о собственных стикерах на мэйджоре.
Senzu провёл за BC.Game четыре матча со средним рейтингом 1.03 — команда заняла последние места на IEM Atlanta и CS Asia Championships.