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Mzinho из The MongolZ может присоединиться к s1mple в BC.Game — СМИ

Mzinho из The MongolZ может присоединиться к s1mple в BC.Game — СМИ
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BC.Game продолжает формировать состав вокруг Александра s1mple Костылева и Дениса electroNic Шарипова. Главным кандидатом на пятую позицию в команде является 19-летний рифлер The MongolZ Аюш mzinho Батболд, сообщило издание HLTV.

Трансфер воссоединит mzinho с Азбаяром Senzu Мунхболдом, который ранее выступал за BC.Game на правах аренды из The MongolZ. В октябре 2025 года, когда The MongolZ отправила Senzu на скамейку, mzinho называл его «другом на всю жизнь» и вспоминал, как в 12-13 лет они мечтали о собственных стикерах на мэйджоре.

Senzu провёл за BC.Game четыре матча со средним рейтингом 1.03 — команда заняла последние места на IEM Atlanta и CS Asia Championships.

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