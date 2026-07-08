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Авторы Fallout: New Vegas начали разработку новой части Fallout — СМИ

Авторы Fallout: New Vegas начали разработку новой части Fallout — СМИ
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Авторитетный журналист Джейсон Шрайер поделился новыми деталями реструктуризации в игровом направлении Microsoft. По его данным, новая глава подразделения Xbox Аша Шарма поручила разработку новой части серии Fallout студии Obsidian, авторам Fallout: New Vegas.

Производство началось совсем недавно, главой разработки назначен Джош Сойер, геймдизайнер New Vegas и дилогии Pillars of Eternity. Вместе с этим в Obsidian также отменили создание Avowed 2 — продолжение ролевого экшена, вышедшего в феврале 2025 года. Все освободившиеся ресурсы бросили на создание новой Fallout.

Следующая часть культовой постапокалиптической серии вряд ли выйдет до 2030 года. Первые детали игры наверняка появятся лишь спустя несколько лет.

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