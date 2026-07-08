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Криштиану Роналду и Магнус Карлсен стали амбассадорами Esports World Cup 2026

Криштиану Роналду и Магнус Карлсен стали амбассадорами Кубка мира по киберспорту
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Криштиану Роналду и Магнус Карлсен возвращаются в статусе глобальных амбассадоров Кубка мира по киберспорту – 2026, который стартовал в Париже в этот понедельник, 6 июля.

Об этом было объявлено на открывающей пресс-конференции с участием мэра французской столицы Эмманюэля Грегуара.

Их карьеры стали воплощением высочайшего уровня соревновательного мастерства в футболе и шахматах. Их дальнейшее участие подчёркивает укрепляющееся положение Esports World Cup на стыке спорта, игровой индустрии и мировой культуры. Турнир объединяет на одной площадке сильнейших игроков, ведущие клубы, создателей контента, болельщиков и мировых звёзд, разделяющих стремление к высшим спортивным достижениям.

Участие в Esports World Cup 2026 примут более 2000 игроков из более чем 100 стран мира, в том числе из России. На протяжении семи недель они будут вести борьбу за рекордный призовой фонд $ 75 млн (более 5,6 млрд рублей) — всего в рамках EWC пройдут большие турниры по 24 популярным видеоиграм.

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