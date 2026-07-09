В кинотеатрах России вышла драма «Кодекс Данте» с Оскаром Айзеком и Галь Гадот

Сегодня в кинотеатрах России состоялась премьера драмы «Кодекс Данте». Лент уже можно посмотреть во многих городах страны.

Сюжет основан на романе Ника Тошеса и показывает две линии, связанные с «Божественной комедией» — в одной контрабандисты вместе с учёным крадут оригинал произведения, во второй сам Данте пишет книгу в изгнании.

«Кодекс Данте» выделяется звёздным актёрским составом — в съёмках приняли участие Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Галь Гадот, Джерард Батлер, Мартин Скорсезе, Аль Пачино, Джон Малкович и многие другие. Премьера ленты состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2025 года.