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Боевик «Живая ярость» в духе «Рейда» вышел в кинотеатрах России

Боевик «Живая ярость» в духе «Рейда» вышел в кинотеатрах России
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Сегодня в кинротеатрах России состоялась премьера боевика «Живая ярость» в духе «Рейда». Ленту можно посмотреть во многих городах страны.

«Живая ярость» рассказывает историю мастера Ван Вэя, который отправляется на поиски своей дочери после того, как её похитила преступная группировка. Его единственным союзником становится Навин — неутомимый журналист, чья жена тоже таинственно исчезла. Мужчинам из разных слоёв общества предстоит научиться доверять друг другу и сотрудничать, используя навыки рукопашного боя, полученные благодаря их тайному прошлому.

«Живая ярость» — один из самых высокооценённых фильмов 2026 года. На агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют 97% критиков и 95% зрителей.

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