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Ридли Скотт назвал «Собачьи звёзды» своим лучшим фильмом со времён «Марсианина»

Ридли Скотт назвал «Собачьи звёзды» своим лучшим фильмом со времён «Марсианина»
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Ридли Скотт в интервью назвал «Собачьи звёзды» своим лучшим фильмом со времён «Марсианина». Вдаваться в детали и называть причины он не стал, но твёрдо в этом уверен.

Забавно, что ещё до выхода «Гладиатора 2», который провалился в прокате, Скотт называл его своим лучшим фильмом вообще.

Лента выступит экранизацией одноимённого романа Питера Хеллера. Проект расскажет про пилота Хига, который в мире постапокалипсиса ищет ресурсы для выживания на своём самолёте. Помогают ему выживать сосед Бэнгли и собака Джаспер. В ленте также сыграли Джош Бролин («Дюна»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Гай Пирс («Король говорит!») и другие актёры. Постапокалиптическая картина выйдет в мировом прокате 28 августа.

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