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Патрик Стюарт не планирует уходить на пенсию

Патрик Стюарт не планирует уходить на пенсию
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Актёр Патрик Стюарт, известный зрителям по роли Профессора Икс в «Людях Икс» и капитана Жана-Люка Пикара во франшизе «Звёздный путь», рассказал, что не планирует завершать актёрскую карьеру.

По словам Стюарта, он не уйдёт на пенсию, потому что хочет быть актёром и быть причастным к своей профессии до конца.

Стюарта мы увидим в этом году в «Мстителях: Судный день». Актёр снялся в блокбастере Marvel Studios в роли Профессора Икс. Там же появятся другие мутанты, включая Магнето, которого сыграл Иэн Маккеллен. Зарубежная премьера картины, которая обещает стать одной из главных в этом году, состоится 18 декабря.

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