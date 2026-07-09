Патрик Стюарт не планирует уходить на пенсию

Актёр Патрик Стюарт, известный зрителям по роли Профессора Икс в «Людях Икс» и капитана Жана-Люка Пикара во франшизе «Звёздный путь», рассказал, что не планирует завершать актёрскую карьеру.

По словам Стюарта, он не уйдёт на пенсию, потому что хочет быть актёром и быть причастным к своей профессии до конца.

Стюарта мы увидим в этом году в «Мстителях: Судный день». Актёр снялся в блокбастере Marvel Studios в роли Профессора Икс. Там же появятся другие мутанты, включая Магнето, которого сыграл Иэн Маккеллен. Зарубежная премьера картины, которая обещает стать одной из главных в этом году, состоится 18 декабря.