В кинотеатрах России вышел фильм ужасов «Пасть» про гиппопотама

Сегодня в кинотеатрах России вышел фильм ужасов «Пасть». Картину уже можно посмотреть во многих городах страны в различных крупных и не только крупных киносетях.

Группа туристов отправляется в круиз по озёрам Луизианы. Желая увидеть диких животных в естественной среде, они отклоняются от маршрута и встречают агрессивного и очень быстрого гиппопотама весом в четыре тонны. Лодка сломана, помощи ждать неоткуда, а путешествие превращается в борьбу за выживание.

Режиссёром выступил Джеймс Нанн, а музыку написал Остин Уинтори. В главных ролях снялись Мэдисон Девенпорт, Трэйси Боннер, Мишель Куриэль и другие.