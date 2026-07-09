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В кинотеатрах России вышел фильм ужасов «Пасть» про гиппопотама

В кинотеатрах России вышел фильм ужасов «Пасть» про гиппопотама
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Сегодня в кинотеатрах России вышел фильм ужасов «Пасть». Картину уже можно посмотреть во многих городах страны в различных крупных и не только крупных киносетях.

Группа туристов отправляется в круиз по озёрам Луизианы. Желая увидеть диких животных в естественной среде, они отклоняются от маршрута и встречают агрессивного и очень быстрого гиппопотама весом в четыре тонны. Лодка сломана, помощи ждать неоткуда, а путешествие превращается в борьбу за выживание.

Режиссёром выступил Джеймс Нанн, а музыку написал Остин Уинтори. В главных ролях снялись Мэдисон Девенпорт, Трэйси Боннер, Мишель Куриэль и другие.

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