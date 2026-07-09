Завершился криминальный сериал «След Чикатило» — вышла последняя серия

Сегодня вышла последняя серия сериала «След Чикатило». Для просмотра доступны все восемь эпизодов спин-оффа «Чикатило», в котором маньяка сыграл Дмитрий Нагиев.

События новой ленты разворачиваются в начале нулевых на юге России, где на фоне мирной курортной жизни происходит серия жестоких убийств. В это же время Виталий с беременной женой Ириной отправляются в отпуск в Крым и сами попадают в лапы преступников, которыми оказываются члены «Банды Амазонок», возглавляемой некоей Оспой.

Главные роли в новой картине сыграли Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков и другие актёры, известные по различным проектам.