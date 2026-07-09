Вышел тизер сериала «Трудно быть богом» по произведению братьев Стругацких

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал тизер сериала «Трудно быть богом» по братьям Стругацким. В нём показали главных героев и события, в которых они участвуют.

Тизер сериала «Трудно быть богом»

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Wink.

Картина представляет собой экранизацию одноимённой повести братьев Стругацких. Сериал расскажет историю далёкого будущего, где земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжёлые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти учёных, способных продвинуть эволюцию.

Режиссёром проекта выступает Дмитрий Тюрин («Триггер»), а шоураннерами — Теймур Джафаров («Золотое дно») и Андрей Золотарёв («100 лет тому вперёд»).