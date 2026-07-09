Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки комедии «Мы — Валенцовы» с Гариком Харламовым и Мариной Федункив

Начались съёмки комедии «Мы — Валенцовы» с Гариком Харламовым и Мариной Федункив
Комментарии

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр Okko объявили о старте производства сериала «Мы — Валенцовы». Съёмки ситкома займут несколько месяцев, после чего проект выйдет на ТВ и стримингах.

Сюжет проекта расскажет историю семейной пары — Сергея и Натальи Валенцовых. Они давно живут вместе, привыкли друг к другу и перестали быть похожими на идеальную пару из романтических фильмов. Вместо громких признаний — взаимные подколы. Вместо красивых сюрпризов — бытовые подвиги. Вместо идеальных отношений — честная, смешная и очень узнаваемая жизнь, в которой за бесконечными перепалками скрываются настоящая любовь и крепкая семья.

Главные роли в сериале сыграют Гарик Харламов («Последний богатырь: Корень зла») и Марина Федункив («Гуляй, шальная»). Режиссёром проекта выступит Жанна Кадникова («Реальные пацаны»).

Материалы по теме
«Самое смешное, что очковой в этой истории была не кобра». Курцын — о рисках и травмах
Эксклюзив
«Самое смешное, что очковой в этой истории была не кобра». Курцын — о рисках и травмах
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android