Начались съёмки комедии «Мы — Валенцовы» с Гариком Харламовым и Мариной Федункив

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр Okko объявили о старте производства сериала «Мы — Валенцовы». Съёмки ситкома займут несколько месяцев, после чего проект выйдет на ТВ и стримингах.

Сюжет проекта расскажет историю семейной пары — Сергея и Натальи Валенцовых. Они давно живут вместе, привыкли друг к другу и перестали быть похожими на идеальную пару из романтических фильмов. Вместо громких признаний — взаимные подколы. Вместо красивых сюрпризов — бытовые подвиги. Вместо идеальных отношений — честная, смешная и очень узнаваемая жизнь, в которой за бесконечными перепалками скрываются настоящая любовь и крепкая семья.

Главные роли в сериале сыграют Гарик Харламов («Последний богатырь: Корень зла») и Марина Федункив («Гуляй, шальная»). Режиссёром проекта выступит Жанна Кадникова («Реальные пацаны»).