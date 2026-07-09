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Настройки графики Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced — как повысить ФПС с красивой картинкой

Оптимальные настройки графики для Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced на ПК
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Уже 9 июля состоится релиз Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced — ремейка культовой части серии «Кредо убийцы». Новая версия проекта доберётся до ПК, PS5 и Xbox Series спустя 13 лет после выхода оригинальной игры.

К релизу в издании IGN составили оптимизированные настройки графики для ПК-версии ремейка для среднестатистической сборки. С подобными опциями игра будет выглядеть отлично и обеспечивать стабильную частоту кадров.

Фото: IGN

Качество постэффектов, теней и отражений можно снизить для более слабых ПК.

Оптимальные настройки графики для Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced

  • Режим трассировки лучей — стандарт;
  • Качество трассировки лучей — среднее/низкое;
  • Качество персонажей — высокое;
  • Качество постэффектов — высокое;
  • Качество воды — очень высокое/высокое;
  • Дальность прорисовки — очень высокое/высокое;
  • Качество геометрии — очень высокое/высокое;
  • Качество источников освещения — высокое;
  • Качество облаков — среднее;
  • Качество рельефа — высокое;
  • Качество деформации — среднее;
  • DLSS / FSR / XeSS — баланс или качество в зависимости от видеокарты;
  • Качество BVH — среднее;
  • Улучшенные волосы - выкл.;
  • Качество частиц — очень высокое;
  • Разрешение текстур — высокое;
  • Качество геометрии — высокое;
  • Качество отражений — высокое;
  • Качество теней — высокое;
  • Качество тумана — среднее;
  • Плотность рассеивания — высокое;
  • Качество текстур рельефа — высокое.
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