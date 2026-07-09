Оптимальные настройки графики для Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced на ПК
Уже 9 июля состоится релиз Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced — ремейка культовой части серии «Кредо убийцы». Новая версия проекта доберётся до ПК, PS5 и Xbox Series спустя 13 лет после выхода оригинальной игры.
К релизу в издании IGN составили оптимизированные настройки графики для ПК-версии ремейка для среднестатистической сборки. С подобными опциями игра будет выглядеть отлично и обеспечивать стабильную частоту кадров.
Фото: IGN
Качество постэффектов, теней и отражений можно снизить для более слабых ПК.
Оптимальные настройки графики для Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced
- Режим трассировки лучей — стандарт;
- Качество трассировки лучей — среднее/низкое;
- Качество персонажей — высокое;
- Качество постэффектов — высокое;
- Качество воды — очень высокое/высокое;
- Дальность прорисовки — очень высокое/высокое;
- Качество геометрии — очень высокое/высокое;
- Качество источников освещения — высокое;
- Качество облаков — среднее;
- Качество рельефа — высокое;
- Качество деформации — среднее;
- DLSS / FSR / XeSS — баланс или качество в зависимости от видеокарты;
- Качество BVH — среднее;
- Улучшенные волосы - выкл.;
- Качество частиц — очень высокое;
- Разрешение текстур — высокое;
- Качество геометрии — высокое;
- Качество отражений — высокое;
- Качество теней — высокое;
- Качество тумана — среднее;
- Плотность рассеивания — высокое;
- Качество текстур рельефа — высокое.
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