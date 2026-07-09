Оптимальные настройки графики для Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced на ПК

Уже 9 июля состоится релиз Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced — ремейка культовой части серии «Кредо убийцы». Новая версия проекта доберётся до ПК, PS5 и Xbox Series спустя 13 лет после выхода оригинальной игры.

К релизу в издании IGN составили оптимизированные настройки графики для ПК-версии ремейка для среднестатистической сборки. С подобными опциями игра будет выглядеть отлично и обеспечивать стабильную частоту кадров.

Фото: IGN

Качество постэффектов, теней и отражений можно снизить для более слабых ПК.

Оптимальные настройки графики для Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced