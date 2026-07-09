Аудитория YouTube в России растёт — несмотря на ограничения в стране

Дневная аудитория почти всех видеосервисов в России по итогам полугодия продолжает расти. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГК «Родная речь».

Так, в период с января по май 2026 года дневная аудитория заблокированного сервиса YouTube составила 22,4 млн человек — рост на 4%. Как пояснил гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов, аудитория не уходит из каналов недоступных ресурсов. Этому способствует, что среди обычного населения растёт осведомлённость о методах обхода ограничений, поэтому люди продолжают смотреть привычный для себя контент.

Пока российские площадки не вырастят собственных авторов, не решат проблему рекомендательных алгоритмов и не накопят библиотеки, разрыв по качеству смотрения сохранится, даже если по формальным охватам у российских платформ будет преимущество, заключает эксперт.

Рост показывают и различные отечественные площадки. «Яндекс Видео» нарастил показатель на 7,5%, до 6,1 млн человек, аудитория «VK Видео» составляет примерно 42 млн человек — сейчас это лидер среди видеосервисов в России.