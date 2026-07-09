Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер документального сериала «Поколение Соло» про одиночество — выход 10 июля

Трейлер документального сериала «Поколение Соло» про одиночество — выход 10 июля
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер документального мини-сериала «Поколение Соло». Премьера проекта состоится 10 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр PREMIER. Права на видео принадлежат Premier.

Сериал посвящён изучению темы одиночества. Документальный проект расскажет, как жизнь в уединении стала популярной в последнее время, как знаменитости сами выбирают быть подальше от остальных.

Героями «Поколения Соло» выступят знаменитый режиссёр Юрий Быков («Дурак») и актриса Лукерья Ильяшенко («Сергий против нечисти: Шабаш»), а также парикмахер Евгений Жук, музыкант T-Kilah и певец Стас Пьеха. Сценаристом и исполнительным продюсером проекта стала Мария Кацал («Со всеми бывает»).

О другом популярном сериале:
Третий сезон «Дома дракона» вернулся с лучшим эпизодом в истории сериала
Третий сезон «Дома дракона» вернулся с лучшим эпизодом в истории сериала
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android