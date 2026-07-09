Умерла культовая певица Бонни Тайлер

9 июля стало известно о смерти культовой певицы Бонни Тайлер. Она скончалась в возрасте 75 лет.

О случившемся сообщили близкие Тайлер на её официальном сайте. Знаменитость умерла в больнице в Португалии после долгой борьбы с болезнью. Причина смерти пока неизвестна.

Семья и команда Бонни с прискорбием сообщают, что она неожиданно скончалась прошлой ночью в больнице в Португалии в результате болезни, от которой лечилась.

Бонни Тайлер начала свою музыкальную карьеру в 1970-х. За это время она выпустила 18 студийных альбомов. Больше всего певица прославилась исполнением песни Total Eclipse of the Heart, а также Holding Out for a Hero, которая звучала в разных фильмах, включая анимационную картину «Шрек 2».