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«Серия мертва в руках EA». Сценарист Dragon Age — о будущем франшизы

«Серия мертва в руках EA». Сценарист Dragon Age — о будущем франшизы
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Издание PC Gamer взяло интервью у бывшего ведущего сценариста игровой серии Dragon Age Дэвида Гайдера. Он поделился мнением насчёт будущего фэнтезийной франшизы.

По словам экс-сценариста, у Dragon Age нет будущего, пока серией владеет компания Electronic Arts. Он отметил, что во время его работы EA постоянно хотела отложить выпуск игр, но продажи в итоге оправдывали средства.

У Dragon Age вряд ли есть будущее, пока серия принадлежит Electronic Arts. Всё время, пока я там работал, мы были в шаге от того, чтобы проект отложили. Но дело в том, что мы продолжали выпускать игры, они продавались намного лучше, чем в EA ожидали, это их постоянно удивляло.

Дэвид Гайдер также рассказал, что не планирует играть в Dragon Age: The Veilguard — последнюю на данный момент часть серии. Игра вышла в октябре 2024 года и получила негативные отзывы от геймеров: на агрегаторе Metacritic проект имеет пользовательский рейтинг 4 балла из 10.

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