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Состоялся релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced — ремейка Assassin's Creed 4

Состоялся релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced — ремейка Assassin's Creed 4
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9 июля состоялся выход Assassin's Creed 4 Black Flag Resynced — ремейка культовой четвёртой части серии «Кредо убийц». Игра уже доступна на ПК (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect), PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Assassin's Creed. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Assassin's Creed 4 Black Flag Resynced — полноценный ремейк культовой четвёртой части серии «Кредо убийцы». В переиздании авторы переделали структуру заданий, боевую систему и паркур, улучшили графику, добавили новый сюжетный контент и внесли множество изменений под современные стандарты.

Игра получила 84 балла на Metacritic — критики хвалят новинку за потрясающую графику, улучшенную боевую систему, новый сюжетный контент и называют Resynced лучшей версии пиратской классики.

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