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Расширенная версия хоррора «Закулисье реальности» вышла в кинотеатрах России

Расширенная версия хоррора «Закулисье реальности» вышла в кинотеатрах России
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9 июля в российских кинотеатрах начали показывать расширенную версию хоррора «Закулисье реальности». Сеансы на картину уже проходят во многих отечественных сетях.

В расширенной версии популярного фильма ужасов авторы добавили 16 минут новых материалов. Кроме того, зрителей ждёт эксклюзивная сцена после титров от режиссёра ленты Кейна Парсонса.

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве Backrooms. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Фильм стал успешным в мировом прокате, собрав $ 349 млн при скромном бюджете в $ 10 млн. В России лента также показала высокие результаты — сборы превысили 650 млн рублей.

Каким получилось «Закулисье реальности»:
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
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