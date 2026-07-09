Второй сезон сериала «Гангстерленд» с Томом Харди стартует 18 сентября — тизер

Компания Paramount раскрыла дату премьеры второго сезона сериала «Гангстерленд». Продолжение криминального шоу стартует 18 сентября на стриминговом сервисе Paramount+. Авторы также представили тизер предстоящих эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount.

Проект рассказывает о двух криминальных семьях Лондона, Харриган и Стивенсон, которые борются за власть в городе, избегая прямой конфронтации. Главные роли исполнили Том Харди («Веном»), Хелен Миррен («Аудиенция») и Пирс Броснан («Афера Томаса Крауна»). Одним из создателей шоу выступает знаменитый режиссёр Гай Ричи («Джентльмены»).

Съёмки второго сезона завершились несколько месяцев назад, а производство третьего должно стартовать уже осенью. Ранее стало известно, что Том Харди покинул проект из-за конфликта на съёмках. Однако вскоре СМИ сообщили, что авторы договорились с актёром и он сыграет в третьем сезоне.