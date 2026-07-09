Начались съёмки романтической комедии «Синий и Пурпурная» с Сашей Бортич

Онлайн-кинотеатр Start объявил о начале съёмок фильма «Синий и Пурпурная». Дата выхода романтической комедии пока неизвестна.

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Сюжет картины расскажет о молодом парне с аутизмом, который привык жить по строгой системе. Он не сталкивается со случайностями, пока не встречает бармена Марину — полную противоположность главного героя. Даня влюбляется в девушку и решает ради неё забыть о правилах.

Главные роли исполнят Саша Бортич («Холоп»), Никита Зимин («На дне»), Михаил Сафронов («Кухня»), Юрий Быков («Метод») и другие актёры. Режиссёром выступила Юлия Сапонова, для которой картина станет полнометражным дебютом.