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Для GTA Online выйдет новое ограбление 14 июля — детали

Для GTA Online выйдет новое ограбление 14 июля — детали
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Студия Rockstar Games анонсировала крупное обновление для GTA Online. Апдейт выйдет уже 14 июля на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и ПК.

Главной особенностью обновления станет появление центра Кортца — главного культурного пространства Лос-Сантоса. Пользователям дадут возможность объединиться с загадочным мистером Фабером и его помощником Рафом, чтобы принять участие в машстабном ограблении. Игроки должны будут продумать план и вынести из музея ценные экспонаты. В команду могут войти до трёх геймеров.

Вполне вероятно, что предстоящее обновление станет финальным крупным апдейтом для GTA Online перед выходом GTA 6, релиз которой состоится 19 ноября. Ранее глава издательства Take-Two Штраус Зельник заявил, что онлайн-режим продолжит получать обновления даже после выхода шестой части. Не исключено, что следующие апдейты станут менее масштабными.

О новой GTA:
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