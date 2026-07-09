Церемония открытия Кубка мира по киберспорту в Париже — видео

Вечером 8 июля в Париже состоялась церемония открытия Esports World Cup 2026 — аналога Олимпийских игр в киберспорте с рекордным призовым фондом $ 75 млн.

Участие в церемонии приняли известные музыканты DJ Snake, Ая Накамура и Theodora, а также гроссмейстер Магнус Карлсен. Запись красочного шоу можно увидеть ниже.

Видео доступно в группе BetBoom Esports во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат BetBoom/Esports Foundation.

Участие в Esports World Cup 2026 примут более 2000 игроков из более чем 100 стран мира, в том числе из России. На протяжении семи недель они будут вести борьбу за рекордный призовой фонд $ 75 млн (более 5,6 млрд рублей) — всего в рамках EWC пройдут большие турниры по 24 популярным видеоиграм.