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Церемония открытия Esports World Cup 2026 в Париже — видео

Церемония открытия Кубка мира по киберспорту в Париже — видео
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Вечером 8 июля в Париже состоялась церемония открытия Esports World Cup 2026 — аналога Олимпийских игр в киберспорте с рекордным призовым фондом $ 75 млн.

Участие в церемонии приняли известные музыканты DJ Snake, Ая Накамура и Theodora, а также гроссмейстер Магнус Карлсен. Запись красочного шоу можно увидеть ниже.

Видео доступно в группе BetBoom Esports во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат BetBoom/Esports Foundation.

Участие в Esports World Cup 2026 примут более 2000 игроков из более чем 100 стран мира, в том числе из России. На протяжении семи недель они будут вести борьбу за рекордный призовой фонд $ 75 млн (более 5,6 млрд рублей) — всего в рамках EWC пройдут большие турниры по 24 популярным видеоиграм.

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