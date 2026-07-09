Assassin's Creed Black Flag Resynced стала самой успешной частью серии в Steam

9 июля состоялся релиз Assassin's Creed: Black Flag Resynced — ремейка Assassin's Creed 4 про пиратов. По данным портала SteamDB, меньше чем за час с момента выхода в Steam онлайн проекта достиг более 81 тыс. игроков.
Фото: SteamDB
Таким образом, ремейк установил рекорд среди всех игр франшизы. Ранее первое место занимала Assassin's Creed: Shadows — пиковый онлайн игры составил свыше 66 тыс. пользователей. Тройку лидеров сейчас замыкает Assassin's Creed: Odyssey (62 тыс. игроков).
Топ-10 Assassin's Creed по пиковому онлайну в Steam
- Assassin's Creed: Black Flag Resynced (81 858).
- Assassin's Creed: Shadows (64 825).
- Assassin's Creed: Odyssey (62 069).
- Assassin's Creed: Origins (41 551).
- Assassin's Creed: Valhalla (19 181).
- Assassin's Creed: Black Flag (16 049).
- Assassin's Creed 3 (15 007).
- Assassin's Creed: Unity (12 180).
- Assassin's Creed: Mirage (7870).
- Assassin's Creed: Syndicate (4729).
Assassin's Creed: Black Flag Resynced уже доступна на ПК (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect), PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами. В ремейке разработчики переделали структуру заданий, боевую систему и паркур, улучшили графику, добавили новый сюжетный контент и внесли множество изменений под современные стандарты.