8 игр и призовой 5 млн рублей — все участники и детали чемпионата России по киберспорту

Стали известны подробности и полный список участников финальной стадии чемпионата России по киберспорту – 2026. Решающий этап состоится в Москве 25 и 26 июня.

Всего на «VK Play Arena» будут разыграны трофеи в семи дисциплинах, общий призовой фонд составит 3 млн рублей. Также в рамках ивента пройдёт специальный турнира по Tanks Blitz — там разыграют ещё 2 млн.

В каждом турнире примут участие четыре команды или игрока. В субботу, 25 июля, пройдут полуфинальные встречи, а в воскресенье — матчи за третье место и финалы.

Участники чемпионата России Сбера — 2026

Dota 2 : MEGA, 2b_team, NoImprove, ultimate strike ww;

: MEGA, 2b_team, NoImprove, ultimate strike ww; Counter-Strike 2 : HOTU academy, JUMBO x Алрокс, Omemo team, DONSTU;

: HOTU academy, JUMBO x Алрокс, Omemo team, DONSTU; Tekken 8 : Руслан HowFoolish Гулиев, Сергей Strog Платов, Павел Th3_infection Калашников, Станислав BitterS Ефанов;

: Руслан HowFoolish Гулиев, Сергей Strog Платов, Павел Th3_infection Калашников, Станислав BitterS Ефанов; StarCraft II : Лев Shameless Бондаренко, Михей GgMaChine Осташов, Артём ART Юровский, Яков YoungYakov Моисеенко;

: Лев Shameless Бондаренко, Михей GgMaChine Осташов, Артём ART Юровский, Яков YoungYakov Моисеенко; TetViS-III (Тетрис) : Арсений Бескровных, Константин Чулкин, Даниил Тарасов, Михаил Потапов;

: Арсений Бескровных, Константин Чулкин, Даниил Тарасов, Михаил Потапов; Storm Chess : Павел Смирнягин, Левон Геронтиди, Владимир Васильев, Никита Иванов;

: Павел Смирнягин, Левон Геронтиди, Владимир Васильев, Никита Иванов; Квадросим: Александр Холкин, Платон Черемных, Кирилл Лобань, Данил Грязнов.

25 июля матчи пройдут в закрытом формате без зрителей, а 26 июля двери «VK Play Arena» откроются для всех желающих. Для посещения финала необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Гостей арены будут ждать яркие финальные матчи и бесплатные активности.