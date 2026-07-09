8 игр и призовой 5 млн рублей — все участники и детали чемпионата России по киберспорту

Стали известны подробности и полный список участников финальной стадии чемпионата России по киберспорту – 2026. Решающий этап состоится в Москве 25 и 26 июня.
Всего на «VK Play Arena» будут разыграны трофеи в семи дисциплинах, общий призовой фонд составит 3 млн рублей. Также в рамках ивента пройдёт специальный турнира по Tanks Blitz — там разыграют ещё 2 млн.
В каждом турнире примут участие четыре команды или игрока. В субботу, 25 июля, пройдут полуфинальные встречи, а в воскресенье — матчи за третье место и финалы.
Участники чемпионата России Сбера — 2026
- Dota 2: MEGA, 2b_team, NoImprove, ultimate strike ww;
- Counter-Strike 2: HOTU academy, JUMBO x Алрокс, Omemo team, DONSTU;
- Tekken 8: Руслан HowFoolish Гулиев, Сергей Strog Платов, Павел Th3_infection Калашников, Станислав BitterS Ефанов;
- StarCraft II: Лев Shameless Бондаренко, Михей GgMaChine Осташов, Артём ART Юровский, Яков YoungYakov Моисеенко;
- TetViS-III (Тетрис): Арсений Бескровных, Константин Чулкин, Даниил Тарасов, Михаил Потапов;
- Storm Chess: Павел Смирнягин, Левон Геронтиди, Владимир Васильев, Никита Иванов;
- Квадросим: Александр Холкин, Платон Черемных, Кирилл Лобань, Данил Грязнов.
25 июля матчи пройдут в закрытом формате без зрителей, а 26 июля двери «VK Play Arena» откроются для всех желающих. Для посещения финала необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Гостей арены будут ждать яркие финальные матчи и бесплатные активности.