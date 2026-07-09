Второй сезон сериала «Джентльмены» от Гая Ричи выйдет 3 сентября — тизер

Стриминговый сервис Netflix раскрыл дату выхода второго сезона сериала «Джентльмены». Продолжение спин-оффа одноимённого фильма Гая Ричи появится в онлайн-кинотеатре 3 сентября. Авторы также представили тизер предстоящих эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Проект рассказывает об Эдди Холстеде, который узнаёт, что полученное им большое наследство связано с криминальной империей Микки Пирсона. Он решает во что бы то ни стало вырвать свою семью из лап гангстеров и сам начинает постепенно погружаться в преступный мир.

Главные роли во втором сезоне вновь исполнят Тео Джеймс («Обезьяна») и Кая Скоделарио («Настоящая любовь»). Первый сезон «Джентльменов» вышел в 2024 году и был высоко оценён как зрителями, так и критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 75% свежести от обозревателей и 84% — от зрителей.