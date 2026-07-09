Трейлер комедии «Придурки» с Дэйвом Франко — выход в России 27 августа

Кинокомпания Independent Film представила трейлер фильма «Придурки». Криминальная комедия официально выйдет в российском прокате 27 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Independent Film Company. Права на видео принадлежат Independent Film Company.

Картина расскажет о двух неудачниках, которые должны отвезти сына богатых родителей в реабилитационную клинику. Однако поездка оборачивается крайне опасным приключением.

Главные роли исполнили Дэйв Франко («Иллюзия обмана»), О’Ши Джексон-младший («Голос улиц»), Мэйсон Темз («Как приручить дракона») и другие актёры. Режиссёром выступил Мэйкон Блэр — режиссёр ремейка «Токсичного мстителя».