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Фильму «Человек-паук: Новый день» предрекают старт в $ 190 млн в США — рекорд 2026 года

Фильму «Человек-паук: Новый день» предрекают старт в $ 190 млн в США — рекорд 2026 года
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31 июля состоится премьера фильма «Человек-паук: Новый день» — новой картины киновселенной Marvel. Издание Deadline сообщило, что ленте предрекают старт в $ 190 млн в США.

Если прогнозы аналитиков сбудутся, то предстоящий проект станет самым кассовым фильмом 2026 года по сборам за первые выходные в американских кинотеатрах. Ранее рекорд принадлежал «Истории игрушек 5», которая на старте заработала $ 159,6 млн в США. При этом лента вряд ли опередит предыдущую часть серии, «Человек-паук: Нет пути домой», которая заработала в первый уикенд $ 260 млн.

«Человек-паук: Совершенно новый день» расскажет новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. Кроме того, в ленте появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».

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