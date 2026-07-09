Mzinho присоединился к s1mple и Senzu в BC.Game в Counter-Strike 2

BC.Game объявила о подписании Аюша mzinho Батболда. 19-летний монгольский рифлер стал пятым игроком состава, завершив формирование команды.

Трансфер воссоединил mzinho с Азбаяром Senzu Мунхболдом — оба ранее выступали за The MongolZ. В составе монгольской команды они вышли в финал BLAST.tv Austin Major 2025 и выиграли Esports World Cup в 2025 году.

Дебют нового состава состоится 30 июля на LAN-турнире Elisa Esports BreakOut Series 1 в Финляндии.

Полный состав BC.Game

Александр s1mple Костылев

Денис electroNic Шарипов

Азбаяр Senzu Мунхболд

Эмиль Magisk Рейф

Аюш mzinho Батболд

Виктор TaZ Войтас (тренер).