Mzinho присоединился к s1mple и Senzu в BC.Game в Counter-Strike 2
BC.Game объявила о подписании Аюша mzinho Батболда. 19-летний монгольский рифлер стал пятым игроком состава, завершив формирование команды.
Трансфер воссоединил mzinho с Азбаяром Senzu Мунхболдом — оба ранее выступали за The MongolZ. В составе монгольской команды они вышли в финал BLAST.tv Austin Major 2025 и выиграли Esports World Cup в 2025 году.
Дебют нового состава состоится 30 июля на LAN-турнире Elisa Esports BreakOut Series 1 в Финляндии.
Полный состав BC.Game
- Александр s1mple Костылев
- Денис electroNic Шарипов
- Азбаяр Senzu Мунхболд
- Эмиль Magisk Рейф
- Аюш mzinho Батболд
- Виктор TaZ Войтас (тренер).
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