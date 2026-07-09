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Mzinho присоединился к s1mple и Senzu в BC.Game в Counter-Strike 2

Mzinho присоединился к s1mple и Senzu в BC.Game в Counter-Strike 2
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BC.Game объявила о подписании Аюша mzinho Батболда. 19-летний монгольский рифлер стал пятым игроком состава, завершив формирование команды.

Трансфер воссоединил mzinho с Азбаяром Senzu Мунхболдом — оба ранее выступали за The MongolZ. В составе монгольской команды они вышли в финал BLAST.tv Austin Major 2025 и выиграли Esports World Cup в 2025 году.

Дебют нового состава состоится 30 июля на LAN-турнире Elisa Esports BreakOut Series 1 в Финляндии.

Полный состав BC.Game

  • Александр s1mple Костылев
  • Денис electroNic Шарипов
  • Азбаяр Senzu Мунхболд
  • Эмиль Magisk Рейф
  • Аюш mzinho Батболд
  • Виктор TaZ Войтас (тренер).
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