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«История игрушек 5» собрала в прокате $ 800 млн

«История игрушек 5» собрала в прокате $ 800 млн
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Мультфильм «История игрушек 5» собрал во всём мире за время проката $ 800 млн. Таким образом, он и вошёл в десятку самых кассовых мультфильмов Pixar.

Новинка обошла по сборам «Суперсемейку» ($ 633 млн), «Вверх» ($ 735 млн) и «Университет монстров» ($ 746 млн). Не исключено, что лента будет продвигаться и дальше.

«История игрушек 5» расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

Режиссёром и сценаристом «Истории игрушек 5» выступил автор предыдущих частей Эндрю Стэнтон.

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