Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для экранизации «Наруто» ищут Наруто, Саске и Сакуру

Для экранизации «Наруто» ищут Наруто, Саске и Сакуру
Комментарии

По данным Variety, для экранизации культового аниме «Наруто» ищут исполнителей роли Наруто, Саске и Сакуры. Как долго займёт этот процесс, неизвестно.

Адаптацией классической манги Масаси Кисимото занимается компания Lionsgate. По словам Кисимото, он не может поверить, что его труд всей жизни наконец получит экранизацию.

Сейчас со мной происходят какие-то чудеса. «Наруто» действительно, по-настоящему станет голливудским фильмом! Я до сих пор не могу в это поверить! Мне не терпится увидеть своих персонажей в фильме.

Режиссёром картины станет Дестин Дэниел Креттон, снявший «Человека-паука: Новый день» и «Шан-Чи и легенда десяти колец». Даты выхода у киноадаптации пока нет.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android