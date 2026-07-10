Для экранизации «Наруто» ищут Наруто, Саске и Сакуру

По данным Variety, для экранизации культового аниме «Наруто» ищут исполнителей роли Наруто, Саске и Сакуры. Как долго займёт этот процесс, неизвестно.

Адаптацией классической манги Масаси Кисимото занимается компания Lionsgate. По словам Кисимото, он не может поверить, что его труд всей жизни наконец получит экранизацию.

Сейчас со мной происходят какие-то чудеса. «Наруто» действительно, по-настоящему станет голливудским фильмом! Я до сих пор не могу в это поверить! Мне не терпится увидеть своих персонажей в фильме.

Режиссёром картины станет Дестин Дэниел Креттон, снявший «Человека-паука: Новый день» и «Шан-Чи и легенда десяти колец». Даты выхода у киноадаптации пока нет.