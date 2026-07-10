Энн Хэтэуэй хочет, чтобы её дети стали такими же, как Том Холланд
Поделиться
Энн Хэтэуэй и Том Холланд снялись вместе в «Одиссее» и сыграли мать и сына. Актриса так сильно вдохновилась совместной работой и заявила, что хотела бы, чтобы её дети были похожи на Тома Холланда в плане карьеры и роста.
Как мама в реальной жизни, я очень надеюсь, что все мои дети вырастут такими же замечательными, как мой ребенок на экране. Том — как сын из мечты.
Премьера фильма «Одиссея» в мировом прокате состоится уже 17 июля. Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. В картине также снялись Зендея, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.
Комментарии
- 10 июля 2026
-
09:03
-
08:12
-
07:30
-
07:18
-
07:10
- 9 июля 2026
-
20:58
-
20:41
-
20:28
-
19:57
-
19:30
-
18:51
-
18:30
-
17:57
-
17:52
-
17:28
-
17:24
-
17:05
-
17:00
-
17:00
-
16:33
-
16:14
-
15:34
-
15:05
-
14:40
-
14:06
-
13:48
-
13:35
-
13:15
-
13:03
-
12:54
-
12:52
-
11:52
-
11:00
-
10:13
-
09:30