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Энн Хэтэуэй хочет, чтобы её дети стали такими же, как Том Холланд

Энн Хэтэуэй хочет, чтобы её дети стали такими же, как Том Холланд
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Энн Хэтэуэй и Том Холланд снялись вместе в «Одиссее» и сыграли мать и сына. Актриса так сильно вдохновилась совместной работой и заявила, что хотела бы, чтобы её дети были похожи на Тома Холланда в плане карьеры и роста.

Как мама в реальной жизни, я очень надеюсь, что все мои дети вырастут такими же замечательными, как мой ребенок на экране. Том — как сын из мечты.

Премьера фильма «Одиссея» в мировом прокате состоится уже 17 июля. Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. В картине также снялись Зендея, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

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