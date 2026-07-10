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Фильм «Дебют» с Джулианной Мур от A24 выйдет в зарубежном прокате 11 декабря

Фильм «Дебют» с Джулианной Мур от A24 выйдет в зарубежном прокате 11 декабря
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По данным Deadline, фильм «Дебют» от A24 выйдет в зарубежный прокат 11 декабря. Точную дату вот-вот озвучили, до этого её не объявляли.

По сюжету будущей ленты застенчивая женщина неожиданно становится частью постановки в местном театре и постепенно теряет себя, всё больше и больше превращаясь в своего персонажа.

Главные роли в фильме сыграли Джулианна Мур («Одинокий мужчина») и Пол Джаматти («Оставленные»). Картина также официально выйдет и в России — точную дату выхода в компании «Вольга» назовут позже. Прокат в России осуществляют из-за того, что дистрибьютором ленты выступит A24, которая выпускает свои ленты в стране.

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