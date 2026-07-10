Фильм ужасов «Закулисье реальности» выйдет в онлайне 14 июля

У фильма ужасов «Закулисье реальности» обновилась дата цифрового релиза. Ранее ленту хотели выпустить в онлайне 7 июля, но потом её отложили. Теперь стало известно о выходе 14-го числа. Отложат ли картину ещё раз, неизвестно.

В России с 9 июля стартовали повторные показы «Закулисья реальности», но с дополнительной сценой на 16 минут. Её режиссёр снял уже после премьеры ленты.

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве Backrooms. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли в ленте сыграли Чиветель Эджиофор («12 лет рабства») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).