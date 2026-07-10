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Начались съёмки исторический драмы «Голицын» с Данилой Козловским в главной роли

Начались съёмки исторический драмы «Голицын» с Данилой Козловским в главной роли
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Стартовали съёмки исторической драмы «Голицын» с Данилой Козловским в главной роли. Производство ведут онлайн-кинотеатры Wink, «Иви» и телеканал «Россия».

Драма посвящена судьбе князя Льва Сергеевича Голицына — аристократа и первопроходца, который не только навсегда изменил представление о русском виноделии, но и доказал его способность соперничать с прославленными французскими домами.

Фото со съёмок «Голицына»

Фото: Wink / «Иви»

Фото: Wink / «Иви»

Фото: Wink / «Иви»

Фото: Wink / «Иви»

Фото: Wink / «Иви»

Режиссёром выступает Сергей Чекалов («Константинополь»), а автором сценария — Ясна Нагдалиева. В актёрском составе проекта задействованы Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Антон Шагин, Сергей Лавыгин и другие.

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