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Состоялась мировая премьера фильма «Моана» с Дуэйном Джонсоном

Состоялась мировая премьера фильма «Моана» с Дуэйном Джонсоном
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10 июля состоялась премьера фильма «Моана». Ремейк знаменитой анимационной ленты студии Disney уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах, до России картина неофициально доберётся во второй половине месяца.

Видео доступно на YouTube-канале The Rock. Права принадлежат Disney.

«Моана» рассказывает о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям.

Мауи воплотил на экране знаменитый актёр Дуэйн Джонсон («Крушитель») — ранее он озвучивал этого персонажа в оригинальном мультфильме. В фильме также сыграли Кэтрин Лагаайя («Потерянные цветы Элис Харт»), Джон Туи («Молодой Скала»), Фрэнки Адамс («Пространство») и другие артисты. Режиссёром выступил Томас Каил («Гамильтон»).

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