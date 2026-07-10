Состоялась мировая премьера фильма «Моана» с Дуэйном Джонсоном

10 июля состоялась премьера фильма «Моана». Ремейк знаменитой анимационной ленты студии Disney уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах, до России картина неофициально доберётся во второй половине месяца.

Видео доступно на YouTube-канале The Rock. Права принадлежат Disney.

«Моана» рассказывает о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям.

Мауи воплотил на экране знаменитый актёр Дуэйн Джонсон («Крушитель») — ранее он озвучивал этого персонажа в оригинальном мультфильме. В фильме также сыграли Кэтрин Лагаайя («Потерянные цветы Элис Харт»), Джон Туи («Молодой Скала»), Фрэнки Адамс («Пространство») и другие артисты. Режиссёром выступил Томас Каил («Гамильтон»).