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Режиссёр «Горничной» Пол Фиг снимет хоррор «Задержание»

Режиссёр «Горничной» Пол Фиг снимет хоррор «Задержание»
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По данным Deadline, режиссёр «Горничной» Пол Фиг снимет новый фильм. Картина будет хоррором, он выйдет под названием «Задержание».

Подробностей сюжета нет, как и информации про потенциальный актёрский состав. Студия пока не определена, но источники сообщают, что Universal, скорее всего, получит возможность первой взяться за проект, учитывая её сотрудничество с Platinum Dunes и Blumhouse Atomic Monster.

Сценарий написал Дэниэл Голд, который работал над будущим комедийным боевиком «Крутые парни» с Райаном Гослингом и Уиллом Ферреллом. Неизвестно и то, когда стартуют съёмки и когда вообще выйдет картина.

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