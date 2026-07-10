В России больше нельзя зайти на заблокированные сайты с иностранных SIM-карт

Иностранные SIM-карты стали бесполезны для подключения к интернет-ресурсам, доступ к которым в России ограничен. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пользователей и операторов связи.

Так, раньше подключение к заблокированным ресурсам с иностранных SIM-карт осуществлялось через инфраструктуру зарубежных операторов, отечественные сети выполняли лишь функцию транзитного звена для передачи трафика к иностранным интернет-узлам. Сейчас же к подобным SIM-картам применяются те же ограничения, что и к российским моделям.

Операторы связи отключили возможность зайти на сайты, заблокированные по решению российских властей за нарушение законодательства. При этом с помощью зарубежных SIM-карт всё её можно зайти на ресурсы, которые сами ограничили доступ россиянам, включая Netflix и популярные нейросети.

Иностранные SIM-карты стали популярны в России в 2022 году, когда в стране начали блокировать популярные иностранные соцсети и мессенджеры. По оценке Mobile Research Group, сейчас в России около 2 млн подобных SIM-карт.