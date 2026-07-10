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Капитан Невельской и Земли Чёрного дракона (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер

Трейлер мультфильма «Капитан Невельской и Земли Чёрного дракона» — премьера 24 сентября
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Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила дебютный трейлер мультфильма «Капитан Невельской и Земли Чёрного дракона». Анимационная картина выйдет в кинотеатрах России 24 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

Сюжет ленты расскажет историю капитана Геннадия Невельского и девочки Нади, которые отправляются в опасное путешествие с целью исследовать последнее белое пятно на карте. Герои сталкиваются с совершенно необычным миром, знакомятся с местными жителями и вместе пытаются спасти земли от захвата браконьерами.

Главные роли в ленте озвучили Александр Коврижных, Элиза Мартиросова и Олег Куценко.

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