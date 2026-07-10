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Начались съёмки второго сезона детективного сериала «Как приручить лису»

Начались съёмки второго сезона детективного сериала «Как приручить лису»
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Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства второго сезона сериала «Как приручить лису». Съёмки детективного шоу займут несколько месяцев, после чего проект выйдет на стриминге.

Сюжет сериала рассказывает историю зоопсихолога, который спасает жизнь странной замкнутой девушки Дины, но в результате сам становится подозреваемым в убийстве. События продолжения развернутся спустя полгода после исчезновения Дины. Пока полиция, родные и Миронов безрезультатно пытаются её найти, в загородном особняке находят убитыми членов семьи Скрябиных. На месте преступления обнаруживают следы Дины, и она становится главной подозреваемой. А в доме Миронова раздаётся странный звонок — Дина просит у Миронова прощения за всё, что сделала.

Главные роли в проекте вновь исполнят Кирилл Кяро («Далёкие близкие»), Максим Стоянов («Гив ми либерти»), Таисья Калинина («Один маленький ночной секрет»), Ксения Кутепова («Танец Дели») и другие. Шоураннером снова выступает Юлиана Закревская («Душегубы»).

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