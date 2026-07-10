Инсайдер раскрыл объём батареи складного iPhone Ultra

Китайский инсайдер под ником Digital Chat Station раскрыл новые детали первого складного iPhone. По данным источников, объём аккумулятора будущего устройства составит примерно от 4800 до 5000 мАч .

Так, для устройства зарегистрировали две батареи: с ёмкостью 1921 и 2962 мАч. Их суммарная мощность составляет 4883 мАч, а среди производителей аккумуляторов ожидают, что итоговый объём аккумуляторов составит в районе 5000 мАч. Если сравнивать с другими складными смартфонами, то объём батареи Google Pixel 10 Pro Fold составляет 5015 мАч, Samsung Galaxy Z Fold 7 — 4400 мАч, а Huawei Mate X7 — 5600 мАч.

Анонс складного iPhone Ultra состоится в сентябре на традиционной презентации. В ближайшее время инсайдеры должны показать финальный дизайн устройства.