Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Инсайдер раскрыл объём батареи складного iPhone Ultra

Инсайдер раскрыл объём батареи складного iPhone Ultra
Комментарии

Китайский инсайдер под ником Digital Chat Station раскрыл новые детали первого складного iPhone. По данным источников, объём аккумулятора будущего устройства составит примерно от 4800 до 5000 мАч.

Так, для устройства зарегистрировали две батареи: с ёмкостью 1921 и 2962 мАч. Их суммарная мощность составляет 4883 мАч, а среди производителей аккумуляторов ожидают, что итоговый объём аккумуляторов составит в районе 5000 мАч. Если сравнивать с другими складными смартфонами, то объём батареи Google Pixel 10 Pro Fold составляет 5015 мАч, Samsung Galaxy Z Fold 7 — 4400 мАч, а Huawei Mate X7 — 5600 мАч.

Анонс складного iPhone Ultra состоится в сентябре на традиционной презентации. В ближайшее время инсайдеры должны показать финальный дизайн устройства.

Материалы по теме
Чем будет удивлять iPhone Fold: первая революция смартфонов Apple с iPhone X
Чем будет удивлять iPhone Fold: первая революция смартфонов Apple с iPhone X
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android