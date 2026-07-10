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Стартовали съёмки пятого, финального сезона «Извне»

Стартовали съёмки пятого, финального сезона «Извне»
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Актёр Рики Хе сообщил, что стартовали съёмки пятого сезона фантастического сериала «Извне». Производство эпизодов проходит в канадском городе Галифакс.

Дата выхода пятого сезона пока неизвестна — не исключено, что премьера эпизодов состоится в 2027 году. Ранее сообщалось, что предстоящие серии станут последними для всего шоу.

«Извне» повествует о затерянном в лесу городке, который берёт в плен каждого, кому не посчастливилось проехать по его пути, — покинуть это место невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих монстров из леса. Сериал выходит с 2022 года, став популярным по всему миру. Зрители тепло приняли проект: на агрегаторе IMDb он получил 7,8 балла из 10. Четвёртый сезон шоу завершился 29 июня.

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