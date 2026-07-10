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«Неуместно ругать фильм до его выхода»: Кристофер Нолан — о критике «Одиссеи» в соцсетях

«Неуместно ругать фильм до его выхода»: Кристофер Нолан — о критике «Одиссеи» в соцсетях
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Издание The Telegraph взяло интервью у режиссёра Кристофера Нолана («Оппенгеймер»). Он поделился своим мнением насчёт негативной реакции на его предстоящий фильм «Одиссея» в соцсетях.

По словам постановщика, подобные комментарии люди оставляют до того, как увидеть фильм. Нолан отметил, что критика картины до её премьеры неуместна, ведь пользователи ещё не знают, что их ждёт.

Такие разговоры, которые происходят до выхода фильма, всегда неуместны. Потому что никто из участников обсуждений ещё не знает, каким получится фильм на самом деле.

Финальный трейлер «Одиссеи» вышел 1 июля и получил огромное количество дизлайков. Пользователи критиковали ленту за инклюзивный кастинг на второстепенные роли, а также наличие современных выражений, которые не подходят сеттингу Древней Греции. При этом картина остаётся востребованной — ленте предрекают старт примерно в $ 80 млн только в США. Сама «Одиссея» выйдет в мировом прокате уже 17 июля.

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