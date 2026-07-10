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PARIVISION прошла в полуфинал XSE Pro League 2026 по CS 2

PARIVISION прошла в полуфинал XSE Pro League 2026 по CS 2
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Российская PARIVISION одолела BIG в четвертьфинале XSE Pro League 2026 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:1 — 15:19 на Cache, 13:5 на Mirage и 13:9 на Ancient.

CS 2. XSE Pro League 2026 . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 11:00 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 1
BIG

Лучшим игроком серии стал Иван zweih Гогин, который оформил 62 килла при 40 смертях с рейтингом 1,40. Гогин во время матча также смог оформить -2 с ножа в первом раунде на Mirage.

Благодаря победе PARIVISION прошла в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары BetBoom Team/FaZe Clan. BIG, в свою очередь, покидает турнир на 5-8-м месте и зарабатывает $ 50 тыс.

XSE Pro League 2026 проходит с 1 по 12 июля в Китае. 16 команд сражаются за $ 500 тыс.

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